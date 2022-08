Un tuffo nel passato con gioiellini d’epoca che sfileranno per le strade del paese

“Domenica 28 Agosto 2022 ad Altavilla Irpina (Av) alle ore 17.00 appuntamento con la prima edizione del Raduno di Auto e Moto d’Epoca. Un tuffo nel passato con gioiellini d’epoca che sfileranno per le strade del paese irpino per poi farsi ammirare lungo il bellissimo Corso. L’iscrizione è gratuita e verranno premiate 3 categorie di veicoli. I partecipanti avranno l’opportunità di fare la visita guidata gratuita al museo civico “della gente senza storia” e “la casa museo di Sant’Alberico Crescitelli” martire altavillese in Cina”.