Domenica 21 Agosto a partire dalle 10:30

“In occasione dello storico “Festone” di Grottaminarda, portato avanti nel segno della tradizione da 131 anni, il POC Regionale “Percorsi nelle Valli del Ben Vivere” inserisce due momenti nella giornata di domenica 21 agosto, finalizzati proprio a dare continuità alle tradizioni, coinvolgendo la cittadinanza ed i visitatori in attività che richiamano al passato, alle radici contadine: il laboratorio di cucina dei “Cecatielle a ciambuttèlla”, pietanza tipicamente grottese ed il Concerto Bandistico, una costante per la celebrazione dei Santi che rievoca nella memoria collettiva l’atmosfera di festa. Non mancherà il richiamo al Medioevo con brani ispirati all’epoca storica.

Nel dettaglio: alle ore 10,00 sotto i gazebo in Piazza XVI Marzo il laboratorio di cucina “Cecatielle a ciambuttèlla” a cura della sommelier ed esperta di cucina locale Mafaldina Meninno: i “Cecatielli” saranno impastati, cucinati e degustati. Alle ore 10,30 in Piazza Fontana anticipazione del Concerto Bandistico “Città di Conversano” con un matinée ed alle 20,30 il Concerto serale della banda “Città di Conversano” diretta dal Maestro Susanna Pescetti.

La partecipazione è naturalmente gratuita ma per il laboratorio di cucina è necessaria la prenotazione chiamando il numero 3396243784.

L’intervento è co-finanziato dal Poc Campania 2014/2020. Rigenerazione Urbana, Politiche per il Turismo e la Cultura – Programma Unitario di Percorsi Turistici di tipo Culturale, Naturalistico ed Enogastronomico di portata Nazionale ed Internazionale.”