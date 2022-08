"Un pilastro della memoria storica della destra baianese ed Irpina"

Pubblichiamo il seguente comunicato stampa di Fratelli d’Italia del Baianese:

Da poche ore la Carissima Rachelina Lippiello ha raggiunto il suo amato marito Vittorio . Rachele resterai sempre nei nostri cuori e nei nostri ricordi come donna straordinariamente militante schietta e intelligente. Un pilastro della memoria storica della destra baianese ed Irpina. Tutti gli iscritti ed i simpatizzanti di Fratelli d’Italia del Baianese , esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di Donna Rachelina insieme al rispetto e alla gratitudine per ciò che hai rappresentato per tutti noi.