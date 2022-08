"Si intervenga"

Il caso Montoro ed il rischio idrogeologico.

Le mutate condizioni climatiche, impongono attenzione, prevenzione ed interventi idonei a contenere il rischio.

Gli eventi di questi giorni hanno confermato che le intense precipitazioni atmosferiche seguono i percorsi tradizionali segnati dalla natura. I vari presidi realizzati negli anni sono sicuramente importanti e fondamentali per contenere il rischio che si corre in realtà come la nostra. Occorre però fare manutenzione e non pensarci a fatti avvenuti.

Noi abbiamo già chiesto di procedere con urgenza alla pulizia degli invasi di contenimento del Monte Salto, quelli a monte della frazione Misciano e monitorare quelli a monte della frazione Aterrana. Interventi di pulizia sono stati fatti alcuni anni addietro, ma dopo le straordinarie piogge con dilavamento di detriti vari è necessario fare opportuna manutenzione.

A tutt’oggi, purtroppo, nessun riscontro e silenzio assordante.