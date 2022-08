"Siamo solo all'inizio"

Il Consigliere delegato ai Puc e all’Ambiente, Antonio Vitale, e l’Assessore delegato al Decoro Urbano, Edoardo De Luca, ringraziano a nome dell’intera Amministrazione, i percettori del Reddito di Cittadinanza ed i dipendenti della “Squadra manutenzione” per l’impegno profuso in questi giorni, finalizzato alla pulizia del paese.

«Abbiamo ancora tanto da fare, siamo solo all’inizio – afferma il delegato Antonio Vitale – ma il senso di responsabilità e la voglia di cambiamento delle persone coinvolte nel progetto “Tuteliamo la città” è encomiabile.

Un paese così pulito non si vedeva da anni. Nei prossimi giorni al via anche le campagne di sensibilizzazione. Grottaminarda diventerà una piccola Svizzera se ci sarà la partecipazione ed il rispetto per l’ambiente ed i luoghi pubblici da parte di tutti».