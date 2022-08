Il Sindaco Spera: "Restiamo concretamente a disposizione dei cittadini"

“Il Comune di Grottaminarda e la Pubblica Assistenza Grottaminarda sono in contatto con la Prefettura di Avellino per poter mettere in campo azioni utili all’emergenza che sta vivendo il Comune di Monteforte, affinchè la solidarietà espressa verbalmente possa concretizzarsi in quella fattiva.

Già nella serata di ieri il Sindaco Marcantonio Spera ha inviato un messaggio di sostegno e supporto al Sindaco di Monteforte, Costantino Giordano, mettendo a disposizione mezzi e Volontari di concerto sempre con la Prefettura onde evitare azioni non idonee alla situazione.

«Ribadiamo la solidarietà – afferma il Sindaco Spera – e restiamo concretamente a disposizione dei cittadini di Monteforte e del Sindaco Giordano ai quali và il nostro abbraccio virtuale per questa nuova drammatica calamità che ha colpito il loro territorio. Attendiamo eventuali indicazioni dalla Prefettura ed esprimiamo tutto il nostro incitamento per superare velocemente questo difficile momento».”