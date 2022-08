Un evento esclusivo in Irpinia alla vigilia di Ferragosto

La proposta dell’associazione Calabritto Escursioni per trascorrere la vigilia di Ferragosto a Calabritto: il trekking alle sempre più frequentate cascate di Calabritto e un concerto esclusivo nella millenaria grotta della Madonna del Fiume con il soprano Li Meng e gli ‘Archi di Lucania’. La direzione artistica è affidata al maestro Gerardo Spinelli. L’evento è alla prima edizione.

‘’Per la prima volta – scrive Calabritto Escursioni – abbiamo deciso di organizzare un evento unico nel suo genere: un #trekking alle cascate di Bard’natore e alla grotta della Madonna del Fiume con un #concerto esclusivo ispirato nel titolo allo Zagarone, il fiume intorno a cui e’ nata parte di storia, cultura, tradizioni di questo antico territorio’’.

‘’Abbiamo scelto la vigilia di Ferragosto, il 14 agosto, nonché giorno della storica festa di San Rocco a Calabritto, che si svolgerà nel pomeriggio e in serata, per proiettarvi in una giornata tra natura selvaggia, suoni emozionanti, riti ancestrali’’.