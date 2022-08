A Senerchia (Av) Eugenio Bennato con il Festival “Le Radici”

Evento con lo scopo di riscoprire la storia della comunità

A Senerchia domani parte la prima edizione del festival “Le Radici”, una manifestazione che, attraverso la musica di Eugenio Bennato, Pietra Montercovino accompagnata da Erasmo Petriga e i Ra di spina, vuole essere un primo passo nella riscoperta e nella valorizzazione della storia di una comunità che non si disunisce nonostante le distanze che si sono create nei secoli tra emigrazione, distacchi e resistenza nella terra dell’osso.

Dalla mostra fotografica intitolata “Senerchiese” con le immagini delle famiglie di emigranti che ripercorrono la storia individuale e collettiva di Senerchia, allestita nel Palazzo Cuozzo, un gioiellino che apre il centro storico del piccolo borgo dell’Alta Valle del Sele, recuperato e tornato agli antichi splendori dopo gli anni del terremoto, alla conferenza-dibattito di presentazione a cui prenderanno parte lo stesso Eugenio Bennato, il sindaco di Senerchia Adriano Mazzone e Michelangelo Lurgi, presidente della Rete Destinazione Sud.