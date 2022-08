I piccoli artisti si sono lasciati andare alla creatività con tempere e cartoncini

Riceviamo il seguente comunicato:

I bambini di San Mango sul Calore sono intervenuti con grande entusiasmo alla ‘Festa dei colori’, organizzata il 3 agosto dalla Pro Loco, in collaborazione con il comune e con la partecipazione della locale scuola calcio. Alle prese con tempere, pennelli e cartoncini i piccoli artisti si sono cimentati in un entusiastico e libero slancio di creatività. “L’evento –dice la vicepresidente dell’associazione Maria Ersilia Salzarulo che ha coordinato un motivato gruppo di volontarie- è stato ideato per i nostri concittadini in erba ma anche per unire le generazioni in un autentico momento di divertimento collettivo”.

In effetti, i tanti genitori e nonni presenti tra il municipio e la piazzetta Mercurio Ferrara hanno seguito con passione le spontanee performances ‘artistiche’ dei loro piccoli, discretamente sollecitati dal maestro Guido Marena. L’iniziativa si integra con le altre promosse dalla ludoteca e dall’amministrazione comunale che, in sinergia con il Consorzio dei Servizi Sociali dell’Ambito A/5, fino al giorno 12 offrirà lo svago di gonfiabili e calcio balilla umano. Intanto, la Pro Loco si appresta ad organizzare il ritorno della caccia al tesoro, riservata agli ‘over 14’: l’appuntamento è fissato al 13 agosto.