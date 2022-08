Ariano Irpino (Av) – Parcheggio gratuito presso il Silos Calvario

Dal 6 agosto al 10 settembre

Pubblichiamo il seguente comunicato stampa di Ariano Irpino:

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino, con delibera di Giunta n. 181 del 4 agosto 2022, ha disposto l’utilizzo gratuito del “Silos Parcheggio”, in località Calvario, dal 6 agosto al 10 settembre 2022. L’iniziativa è volta ad agevolare il parcheggio delle automobili presso la struttura in località Calvario e permettere così un piacevole passeggio ai tanti visitatori che vorranno trascorrere le giornate nella nostra Città, per partecipare agli eventi estivi in programma nel cartellone dell’estate Arianese 2022.