"Ora più che mai c’è bisogno di riaffermare la centralità dei diritti dei cittadini"

Ci sarà anche la Senatrice Virginia La Mura domani con le associazione animaliste In ricordo di Lacuna e CA.DA.PA Comitato antispecista difesa animali protezione ambiente all’Irpinia Pride di Mercogliano (AV) in programma domani pomeriggio.

La Senatrice in una nota dice: “Il 30 luglio parteciperó all’Irpinia Pride a Mercogliano, in provincia di Avellino, perché ora più che mai c’è bisogno di riaffermare la centralità dei diritti dei cittadini, tutti i cittadini in quanto membri di una comunità senza alcuna discriminazione di sorta.

A proposito di lotta contro la disuguaglianza, l’emarginazione e la violenza legate al genere e al personale orientamento, ricordo ancora la netta sensazione di scoramento e delusione che provai davanti al tabellone del Senato quando fummo chiamati a esprimerci sul ddl Zan. Quei 154 voti a favore dell’affossamento del disegno di legge contro l’omotransfobia comunicarono al Paese l’abissale lontananza della politica e delle istituzioni dal mondo reale. Uno distanza che abbiamo il dovere di colmare anche attraverso la partecipazione a manifestazioni come quella di Mercogliano, che ancora una volta ribadisce quanto e come il Paese sia pronto a un cambiamento a livello sociale e culturale. Allora come oggi voglio dire basta alla sottrazione dei diritti.

In ricordo di Lacuna Cadapa Comitato Antispecista Difesa Animali Protezione Ambiente Sempre domani, mi troverete al banchetto dell’associazione localeche sta partecipando alla raccolta delle firme per i disegni di legge di iniziativa popolare contro la caccia e le botticelle promossa da, attivo a livello nazionale per la difesa degli animali. L’appuntamento è dalle 17:30 alle 21:30 presso viale San Modestimo, vicino al belvedere, proprio di fronte al piazzale dove si svolgerà il pride”.

Mentre l’Associazione In ricordo di Lacuna dice: “Nel Preambolo della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo si legge: «Il disprezzo dei diritti dell’uomo ha portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità».

La lotta al riconoscimento dei propri diritti è da sempre prerogativa della nostra associazione per questo abbiamo deciso di dare il nostro sostegno morale all’Irpinia Pride 2022.

Molti, purtroppo, hanno dimenticato la regola ardua che accomuna molte religioni e dice “Non fare agli agli ciò che non vorresti essere fatto a te stesso” e assumono un atteggiamento sbagliato, di chiusura e a volte addirittura di odio nei confronti di chi semplicemente si ama.

Le manifestazioni come l’Irpinia Pride ci ricordano che, purtroppo, nonostante siamo nel 2022 in Italia per i diritti civili siamo ancora indietro e che bisogna tutti insieme lottare ogni giorno affinchè la libertà, i diritti e la dignità di ogni essere umano vengano raggiunti, salvaguardati e rispettati”.