Il 28, 29,30 Luglio 2022

Il Rotary Club di Sant’Angelo dei Lombardi Irpinia Goleto il 28, 29,30 luglio 2022, nella cornice dell’Abbazia, organizza la IX edizione del Goleto Festival con il patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Avellino, del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi e della Diocesi.

Rilevante la preziosa collaborazione del Conservatorio “Domenico Cimarosa”, il sostegno di associazioni fra cui IRPINIA 2000 ONLUS, Confartigianato, La Misericordia di Montella e tanti amici del Club.

“È un evento che si rinnova negli anni”, come dichiara il neo Presidente Hubert Wagner, “Anche per questa edizione mettiamo in campo musica, amicizia e solidarietà in rete con Istituzioni, associazioni e in sinergia con le comunità per condividere progetti che mettono al centro cultura e arte con stile inclusivo e sinergico come volano di crescita per il territorio “.

Per la prima volta in Irpinia si esibiranno Jenica Lovisse Duran e Noah Waldorf artisti di origini Filippine, molto noti in Lombardia e Piemonte, che attraverso nuovi modi di comunicazione coinvolgeranno amici siriani, afghani, ucraini e africani ospiti in Irpinia insieme a tanti rotariani e non solo in un’atmosfera musicale che trasmette valori di fratellanza.

Si continua con Teresa Sparacio e Giacomo Mosca che insieme all’orchestra Royal Butterfly dedicheranno la loro performance al Goleto.

L’ultima sera i giovani dei Conservatori Cimarosa e Haydukous di Eisenstadt Austria suoneranno per rafforzare, in puro stile rotariano, attraverso la musica, i legami di amicizia fra l’Italia, l’Irpinia e l’Austria.

Le serate saranno regolamentate dalla normativa Anti Covid.