Il percorso dai Monti Lattari a Pietrelcina

“Prosegue il ciclotour estivo degli irriducibili ciclisti del team atripaldese Eco Evolution Bike, dopo Maratea (15/07/22) il team nel week-end scorso (sabato) hanno fatto tappa sui Monti Lattari con visita a Ravello e passaggio valico di Chiunzi, mentre domenica tappa nel territorio sannita con visita Piana Romana e sosta a S. Pio a Pietrelcina. Ma andiamo per ordine. Sabato per i monti Lattari con sosta a Ravello, cinque i forzati della strada che hanno percorso 124 km sfidando non solo il torrido caldo ma l’impegnativa ascesa lungo i tornati che dalla costiera portano a Ravello e infine passaggio valico di Chiunzi per un dislivello poco inferiore ai 2000 metri:lady Annalisa Albanese, Pasquale Manna, Angelo Ruocco, Adolfo Rodia e Giuseppe Albanese.

Il panorama mozzafiato di Ravello e la vista incantevole che il passo Chiunzi offre come il Golfo di Napoli, dove si può vedere il Vesuvio e tutte le cittadine di periferia e il lato sud della costiera amalfitana, hanno ripagato la fatica e lo sforzo dei cinque atleti. Il giorno successivo, Domenica, di nuovo in sella con tappa nel Sannio, visita Piana Romana e sosta Pietrelcina, anche se meno impegnativo altri 100 km percorsi dai seguenti atleti: Pellegrino Tozzi, Pasquale Manna, Angelo Ruocco, Adolfo Rodia, Maurizio Cipolletta e Francesco Riccio. Questo è anche ciclismo. Condividere la passione per lo sport e l’ambiente per promuovere un tipo di turismo lento e sostenibile che il territorio offre, il team Eco Evolution Bike del presidente Giuseppe Abanese ne fanno uno stile di vita. Un Plauso, in particolare, per l’impegno e il sostegno alla squadra, va fatto agli atripaldesi Pellegrino Tozzi, Angelo Ruocco, Maurizio Cipolletta, Adolfo Rodia, Pasquale Manna e la Lady Annalisa Albanese.”