Il programma del 26 Luglio

“Per Borgosalus il focus per martedì 26 luglio sarà il nutrimento dell’anima e del corpo. Al mattino, gli atleti della 54° Fiaccola San Pantaleone partiranno dalla Chiesa di San Leucio per accendere la fiaccola, alle ore 10.00, presso la Chiesa di San Pantaleone in Camerota (SA). Dal luogo di culto i partecipanti partiranno alle ore 15 in direzione Montoro, attraverso la consueta staffetta tra gli atleti. Con il passaggio della fiaccola da una mano all’altra nel lungo cammino a piedi, i fiaccolatori saranno veri testimoni del “nutrimento per l’anima” per eccellenza, ossia la fede.

Al pomeriggio, la dottoressa Stefania Pironti svolgerà consulenze specialistiche nell’ambito della nutrizione corretta, presso il Villaggio della Salute, sito a Montoro presso il Complesso Monumentale del Corpo di Cristo. Nel corso dell’appuntamento, fissato dalle ore 16 alle ore 19, è possibile ottenere una visita specialistica, a titolo gratuito, previa prenotazione al numero 329/0626261. Il consulto con la specialista può risultare utile a ricevere i migliori suggerimenti per una corretta alimentazione, tesa a generare benessere, in special modo fisico. Per le altre visite in calendario nell’ambito del festival, tutte a titolo gratuito, occorre prenotarsi attraverso il numero 380/7716106, ove non diversamente specificato.

Nella giornata di mercoledì 27 luglio, invece, alle ore 11 è previsto l’arrivo al santuario di San Pantaleone degli oltre cento podisti partecipanti alla Fiaccola.”