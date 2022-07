L'appuntamento Giovedì 4 Agosto

“Alla decima edizione dell’Ariano International Film Festival, in programma dal 1° al 7 agosto 2022, spazio viene riservato all’arte in tutte le sue forme. Ecco perché ospite della kermesse campana sarà una figura a tutto tondo quale Adriano Falivene, classe 1988, originario di Napoli.

Diplomato all’Accademia d’arte drammatica del Teatro Bellini di Napoli, ha avuto come maestri Tato Russo, Sergio Basile ed Emmanuel Gallot Lavallée. Nel 2009 ha anche vinto il Premio della critica “PREMIO CHARLOT 2009”.

Tra i protagonisti de Il Commissario Ricciardi e Trust di Danny Boyle, Falivene è reduce da una grande esperienza come Dignità Autonome di Prostituzione. Il suo Gnegno è uno dei personaggi più amati e ricercati, grazie alla sua naturale e travolgente simpatia. Un plauso a parte lo merita il pezzo interpretato sul finale, nei “panni” di Gnogno, nonno di Gnegno. Nato dalla mente di Luciano Melchionna, lo spettacolo ha conquistato il pubblico di Castel Sant’Elmo a Napoli, nell’estate 2022.

Essere un attore significa affrontare una sfida diversa ogni giorno, e Adriano Falivene ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per farlo, trionfando e lasciando un segno in coloro che hanno avuto la fortuna di imbattersi in uno dei suoi lavori.

L’appuntamento all’AIFF è segnato per giovedì 4 agosto, presso l’Auditorium Comunale, alle ore 21. Il pubblico avrà così modo, gratuitamente, di osservare e ascoltare un vero artista all’opera.”