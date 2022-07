Il 5, 6 e 7 Agosto sarà possibile anche effettuare visite guidate a Palazzo Filangieri

Il 5, 6 e 7 Agosto a Lapio (AV) è in programma l’attesissimo Fiano Love Fest, appuntamento da non perdere nel Borgo del Fiano per apprezzare il nostro vino e scoprire il nostro territorio. Da quest’anno, durante i tre giorni, sarà possibile anche effettuare visite guidate a Palazzo Filangieri, uno dei simboli del Comune di Lapio, dove saranno allestiti anche i tradizionali banchi d’assaggio. Saranno presenti alla manifestazione le prestigiose cantine dell’areale del Fiano di Avellino che «negli anni hanno fatto conoscere questo vino eccezionale in tutto il mondo».

Dalle ore 10.00 alle ore 22.30, tutti i giorni dell’evento, sarà possibile essere accolti all’interno della struttura (accoglienza e visita a cura di Sistema Irpinia e del prof. Fiorenzo Iannino). La prenotazione è obbligatoria.

Il palazzo baronale dei Filangieri, che sorge nel punto più alto del centro storico di Lapio, così come si presenta oggi, è l’espressione del periodo di maggior splendore della famiglia nobiliare, raggiunto nel corso dei secoli XVII e XVIII.

Un casato illustre, le cui origini si fanno risalire all’epoca dei Normanni, i suoi rappresentanti erano i figli di Angerio il Normanno – Filii Angerii e quindi Filangieri, venuto in Italia, nel corso dell’XI secolo, al seguito di Roberto I il Guiscardo.

Da quell’epoca fino al XVIII secolo si annoverano, all’interno della famiglia, numerose figure di notevole rilievo.

L’evento è organizzato dal Comune di Lapio, in collaborazione con la Pro Loco Lapiana, ed è un intervento co-finanziato dalla Regione Campania a valere sul POC Campania 2014-2020 “rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata Nazionale ed Internazionale”. Quest’anno, lo slogan scelto dagli organizzatori per l’evento è ‘Senza Confini’, «per ricordare che i confini dettati da alcune convenzioni devono essere superati convincendo sé stessi e gli altri che si può pensare ed agire liberamente oltre gli ostacoli di ogni genere».