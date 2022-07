Montoro (AV) – Borgosalus, sport e pari opportunità

Ospiti del convegno Maria Citro e Francesca Pia Regione

Sabato 23 luglio Borgosalus si dedica all’attività sportiva, sia a livello fattivo che dibattimentale, presso il Villaggio della Salute, all’interno del Complesso Monumentale del Corpo di Cristo a Montoro.

Sul piano fattivo, protagoniste di giornata saranno, tra mattina e pomeriggio, attività sportive peculiari, quali il fitness inclusivo per la salute. La presenza di questa attività mostra la volontà della manifestazione di coniugare la lotta alla sedentarietà alla inclusione, pilastri decisivi affinché si realizzi appieno il motto dell’edizione 2022 “Il territorio come fonte di benessere”.

Come nella giornata di venerdì, anche sabato sarà presente presso il villaggio uno specialista, ossia l’ortopedico Arnaldo Zara, per lo svolgimento di consulenze specialistiche a titolo gratuito, in modo da rafforzare la prevenzione mirata, utile all’anticipazione diagnostica, altro punto fermo del Borgosalus.

Alla sera, lo sport torna protagonista, ma sul piano dibattimentale, con il convegno “Lo sport e le pari opportunità “, in programma alle 20:30 nel chiostro del complesso monumentale del Corpo di Cristo a Borgo di Montoro. Al centro della serata sarà il tema dello sport quale strumento per superare le diseguaglianze, per combattere le discriminazioni, per favorire l’integrazione e la crescita degli individui. Ai lavori parteciperanno la campionessa italiana di Kickboxing Maria Citro e la campionessa italiana di pugilato Francesca Pia Regione. L’appuntamento si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Montoro Girolamo Giaquinto, dell’assessore allo sport cultura e spettacolo, Raffaele Antonio Guariniello, e del direttore di Borgosalus, presidente provinciale US Acli Avellino il Dott.Massimo De Girolamo.