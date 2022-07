Dal 29 al 31 luglio

Dopo due anni di pausa forzata a causa della pandemia riparte “Saperi e Sapori” con l’XI edizione. Il tema scelto per questa ripartenza è il “Gioco di Squadra”.

“Gioco di squadra” vuole prima di tutto celebrare il nuovo connubio tra le associazioni organizzatrici dell’evento, ASTREA e Forum Giovani Giovani Gesualdo, che garantiscono la continuità dell’evento; ma celebra anche il “gioco di squadra” della maggioranza, ossia tutti coloro che con il loro sacrificio, collaborazione e rispetto delle regole hanno contribuito alla lotta alla pandemia. “Gioco di squadra” che celebra anche l’ingresso di Gesualdo nel club dei borghi più belli d’Italia e quindi gioco di squadra che contribuisce allo sviluppo dei nostri territori.

Dal 29 al 31 luglio 2022 tutti i principali luoghi della storia del Borgo di Gesualdo (AV) costituiranno l’incantevole scenario di “Saperi & Sapori”.

Ogni giorno sarà possibile assistere visitare le mostre allestite nelle stanze del Castello, partecipare ad aperitivo in luoghi incantevoli al tramonto e seguire laboratori formatovi. Dall’imbrunire, poi, passeggiando per i luoghi della Manifestazione sarà possibile imbattersi nella grande varietà di attrazioni proposte per la valorizzazione del territorio irpino e delle sue risorse: stand enogastronomici tradizionali, espositori agroalimentari ed artigianali di eccellenze irpine, postazioni musicali, artisti di strada, laboratori di artigianato e di degustazione, wine garden di cantine di eccellenza irpine e tanto altro….Ancora una volta l’evento si chiuderà con l’oramai tradizionale discoteca a cielo aperto presso il Teatro del Centro Storico di Gesualdo.

PROGRAMMA ENOGASTRONOMICO – CULTURALE

CASTELLO DI GESUALDO dal 29 al 31 luglio: ore 19.00 – 00.00

•MOSTRA GIOCO DI SQUADRA-PLAY’N SHARE

Espongono:

Giuseppe Amoroso De Respinis –Dina Pascucci – Pasquale Natale – Antonio Gisi – Rocco Savino

•CALICI E STELLE ALLA CORTE DEL PRINCIPE

- Osservazioni astronomiche (tranne il 29/07)

- BRINDISI CULTURALE

a cura di Marianna Venuti Winery – Luogosano(AV)

PALAZZO PISAPIA-MATTIOLI dal 29 al 31 luglio: ore 19.00 – 01.00

ARTIGIANATO LOCALE IN MOSTRA

Espongono:

Azienda Agricola BioLu – Grani antichi experience;

Nunzio Cogliano – Lavorazioni in Ferro; Rosita Gioielli – Creazioni gioielli; Massimo Renna – Lavorazioni in Pietra;

Angelo Villani – Lavorazioni in Legno; Annarita Cappuccio – Creazioni artigianali

TERRAZZE MATTIOLI 30 e 31 LUGLIO dalle 18:30 alle 22:30

-APERITIVO TRAMONTI D’AUTORE SUNSET BAR Bartenders Bar Accademy

P.ZZA NEVIERA – P.ZZA UMBERTO I – VICOLI CENTRO STORICO dalle ORE 19:00

-APERTURA STAND GASTRONOMICI ECCELLENZE IRPINE

-APERTURA WINE GARDEN con le Cantine: MOLETTIERI - CAGGIANO – TERRE DI WALTER – SULLO – BOCCELLA

-ESPOSIZIONI PRODUZIONI LOCALI DI ARTIGIANATO E AGROALIMENTARE

PROGRAMMA SPETTACOLI

CASTELLO DI GESUALDO dal 29 al 31 LUGLIO

• LIVE MUSIC ORE 22:30 -00:00

con Verdiana Leone – Armonie D’Arpa

29 LUGLIO

P.zza NEVIERA

•SPETTACOLO TEATRALE “PERICOLOSAMENTE” ore 21:30

a cura di “CHE ArtFaiAPS

• SPETTACOLO ITINERANTE ore 21:00-22:30

a cura di A.S.D. Danza “Carlo Gesualdo”

• LIVE MUSIC ORE 22:30 -00:00

Leggermente a Sud

P.zza UMBERTO I

• LIVE MUSIC ORE 21:00 -00:00

- La Nuà

- Supernova

TEATRO DEL CENTRO STORICO

• LIVE MUSIC ORE 21:00 -01:00

- I Sei Ottavi In Concerto

- Dj SET

GRUPPI ITINERANTI E ARTISTI DI STRADA

-Molfetta Band

-Compagnia degli Elefanti

30 LUGLIO

P.zza NEVIERA

•SPETTACOLO ITINERANTE ore 21:00-22:30

a cura dè LA COMPAGNIA DEL MATERASSO

•DIMOSTRAZIONE CERAMICA RAKU ore 21:00

a cura di Giuseppe Amoroso De Respinis e Mariagrazia Villani

• LIVE MUSIC ORE 21:00 -22:30

- Scialacore

P.zza UMBERTO I

• LIVE MUSIC ORE 21:00 -00:00

- Dissonantika

- Purple Beard Band

TEATRO DEL CENTRO STORICO

• LIVE MUSIC ORE 21:00 -01:00

- HABEBUS CAPA (Cover band di Caparezza)

- Dj SET

GRUPPI ITINERANTI E ARTISTI DI STRADA

- MIMO BUGGY Street Band

- Compagnia degli Elefanti

31 LUGLIO

P.zza NEVIERA

• SPETTACOLO ITINERANTE ore 21:00-22:30

a cura dè LA COMPAGNIA DEL MATERASSO

• SPETTACOLO DIMOSTRAZIONE CERAMICA RAKU ore 21:00

a cura di Giuseppe Amoroso De Respinis e Mariagrazia Villani

• SPETTACOLO ITINERANTE ore 21:00-22:30

a cura di A.S.D. Danza “Carlo Gesualdo”

• LIVE MUSIC ORE 21:00 -22:30

- Bailenga

P.zza UMBERTO I

• LIVE MUSIC ORE 21:00 -00:00

- Redlama

- Le nuvole (Cover Band di Fabrizio De André)

GRUPPI ITINERANTI E ARTISTI DI STRADA

- STURNO Street Band

- Compagnia degli Elefanti

TEATRO DEL CENTRO STORICO

• LIVE MUSIC ORE 21:00 -01:00

- SONORIA in concerto

- Dj SET OBAS Nabilah

PROGRAMMA LABORATORI

29 LUGLIO

- LABORATORIO DI PITTURA ore 18:00-20:00 in P.zza Neviera a cura di Mariagrazia Villani

- LABORATORIO DI RICICLO CREATIVO

30 LUGLIO

- LABORATORIO DI Ceramica ore 18:00-20:00 in P.zza Neviera.