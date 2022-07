Mercogliano (AV) – “Un calcio all’ omofobia”

In un’atmosfera ancora intrisa di odio, guerra, distruzione e discriminazione, parte da Mercogliano un inno al rispetto e all’inclusione. La città, infatti, ospiterà il 30 luglio l’ Irpinia Pride e dal Sindaco Vittorio D’Alessio e dall’ Assessore alle politiche sociali, Elena Pagano, arriva l’ invito all’ US Avellino Calcio a diventare simbolico testimonial di pace, tolleranza, inclusione.

Un calcio all’ omofobia è un messaggio forte, attuale, per tutti. Lo sport dice no ad ogni forma di discriminazione per orientamento sessuale o identità di genere, all’interno ed all’esterno dei campi.

Giovedì 21 luglio, alle ore 11:30, al Mercogliano Stadium, a conclusione della sessione di allenamento, l’ Amministrazione comunale insieme ai rappresentanti dell’ Associazione Apple Pie Lgbt+ di Avellino doneranno alla squadra la maglia ufficiale dell’ Irpinia Pride 2022.”