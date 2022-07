Questo lo schema

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino, con delibera di Giunta n. 156 del 19.7.2022, ha apportato una modifica per la ZTL su Via Roma – Piazza Plebiscito – Via Mancini, che verrà effettuata solo nei fine settimana.

dal 15 luglio al 15 settembre 2022 su Via d’Afflitto – Via Tribunali

giorni feriali e festivi dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 03,00.

dal 15 luglio al 31 agosto 2022 su Via Roma – Piazza Plebiscito – Via Mancini

venerdì, sabato e festivi dalle ore 19,30 alle ore 03,00.