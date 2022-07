Ariano Irpino (Av) -I protagonisti di Mare Fuori ospiti all’AIFF

L'appuntamento è fissato domenica 7 Agosto

“L’Ariano International Film Festival è lieto di annunciare, come ospiti della decima e imperdibile edizione, alcuni dei protagonisti di Mare Fuori. L’apprezzata serie Rai – ora anche disponibile su Netflix, oltre che su Rai Play, trasmessa in prima serata su Rai Due dal 23 settembre 2020 – narra le vicende di un gruppo di giovani, alle prese con la difficile esistenza nel carcere minorile di Napoli (liberamente ispirato a quello di Nisida).

In attesa della terza stagione, che dovrebbe arrivare nell’autunno 2022, e già rinnovato per una quarta, il pubblico avrà quindi l’inestimabile occasione di poter incontrare, conoscere e ascoltare dal vivo, tre dei volti principali che hanno dato vita ai loro beniamini. L’appuntamento, ad accesso rigorosamente gratuito, con Matteo Paolillo, Artem Tkachuk e Antonio Orefice, noti sul piccolo schermo come Edoardo, Pino e Totò, è fissato per domenica 7 agosto.

Nel corso delle stagioni, ciascuno di loro è stato capace di conquistare un pezzetto del cuore degli spettatori, grazie a un’inesauribile passione e alla sensibilità messa in gioco.

Creato da Cristiana Farina e Maurizio Careddu, da un’idea di Cristiana Farina, Mare Fuori vanta contributi eccezionali, sia per quanto riguarda il reparto artistico, che quello tecnico. Emozionante e significativo il brano di apertura di ogni puntata, dal titolo O’ Mar, del cantautore napoletano Raiz, vero e proprio leitmotiv dello show. Lo stesso Paolillo ha curato, insieme a Stefano Lentini e a Lorenzo Gennaro, la regia della sigla.

Così l’Ariano International Film Festival segue il suo obiettivo di valorizzare e diffondere il giovane talento italiano, permettendo ai cittadini di Ariano di entrare in contatto diretto con alcuni dei suoi massimi esempi.”