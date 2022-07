Ieri, domenica 17 Luglio, ad Altavilla Irpina (Av)

“Ancora successo per la prevenzione in rosa del dottor Carlo Iannace con Amos Partenio. Ieri, domenica 17 luglio, con la collaborazione delle volontarie di Cura Te Stesso, si è tenuta un’altra giornata dedicata alle visite senologiche gratuite e non solo.

Presso i locali dell’Asl, ad Altavilla Irpina, tante persone si sono sottoposte ai controlli effettuati dal senologo dottor Carlo Iannace, dall’audioprotesista dottor Francesco Topo, dalla cardiologa dottoressa Stefania R. Asparago, dal cardiologo dottor Emanuele De Vita e dal fisiatra dottor Francesco Russo, questi ultimi dedicati in particolare ai problemi posturali dei più giovani.

L’associazione Amos Partenio desidera ringraziare come sempre i medici e tutti quanti hanno preso parte all’iniziativa, in particolare, per l’ospitalità e la collaborazione, il Sindaco di Altavilla, Mario Vanni e l’associazione Cura Te Stesso, ai quali sono stati donati il kit e l’invito dell’Ottava Camminata Rosa.

Un ringraziamento speciale anche all’associazione Il Gabbiano, ad Alberto Severino, responsabile della Protezione Civile e ai volontari, per il loro supporto.

Per i prossimi appuntamenti con la prevenzione continuate a seguire le pagine Facebook Amdos Campania e Amos Partenio.”