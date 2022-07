Discuteranno degli sviluppi macroeconomici...

Il vicepresidente esecutivo Dombrovskis e il commissario Gentiloni rappresentano la Commissione alla riunione odierna dell’Eurogruppo a Bruxelles.

I ministri discuteranno degli sviluppi macroeconomici e delle sfide politiche nella zona euro a alla luce dell’attuale contesto globale. Prevista anche una discussione sui principali risultati della missione ad interim dei servizi del Fondo monetario internazionale (FMI).

I ministri discuteranno poi della situazione di bilancio della zona euro nel suo complesso e degli orientamenti per la politica di bilancio per il 2023. Si parlerà anche dell’euro digitale e verrà fatto il punto riguardo al potenziale impatto sul sistema finanziario e all’uso del contante. Infine, verrà analizzata la questione dell’allargamento dell’area dell’euro con l’introduzione dell’euro in Croazia.

Il commissario Gentiloni parteciperà alla conferenza stampa successiva alla riunione. Domani il vicepresidente esecutivo Dombrovskis, il commissario Gentiloni e il commissario McGuinness rappresenteranno la Commissione alla riunione sugli affari economici e finanziari a Bruxelles. I ministri faranno il punto sulle conseguenze economiche e finanziarie dell’aggressione russa contro l’Ucraina e decideranno in merito alla concessione di un’assistenza macrofinanziaria eccezionale all’Ucraina. Procederanno inoltre a uno scambio di opinioni sull’attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, compresa l’adozione delle decisioni di esecuzione del Consiglio nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Inoltre all’ordine del giorno di oggi verrà aggiunta l’approvazione del pacchetto “Semestre europeo 2022: conclusioni sugli esami approfonditi del 2022 nel quadro della procedura per gli squilibri macroeconomici”. I ministri adotteranno poi gli ultimi tre atti giuridici che consentiranno alla Croazia di adottare l’euro il 1º gennaio 2023. Inoltre, i ministri dovrebbero approvare il mandato dell’UE per la riunione dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 che si terrà dal 15 al 16 luglio. Infine dovrebbero essere approvate le conclusioni relative alla relazione sulla sostenibilità del 2021 presentate dalla Commissione.

Il vicepresidente esecutivo Dombrovskis rappresenterà la Commissione alla conferenza stampa successiva alla riunione.