Domenica 10 Luglio dalle ore 10:00

“Domenica 10 luglio 2022 a Montefalcione si celebra la “Giornata dello Sport…nella Pace” L’iniziativa nasce dalla volontà della ASD Virtus Montefalcione, Academy School Volley Cittadinanzattiva e del Comune di Montefalcione di dedicare una giornata allo Sport e alla Pace consapevoli che lo Sport e la Pace rivestono,ancor più oggi, un ruolo fondamentale nella vita di ognuno di noi.

La manifestazione,inserita nel corposo cartellone dell”Estate 2022 Montefalcionese” prende avvio alle ore 10:00 e fino alle 12:30 con la mostra “Vesto,parlo, disegno,coloro,gioco lo Sport…nella Pace” allestita e organizzata presso la sede del Comitato Festa S. Antonio sito in P. zza Marconi e il laboratorio aperto a tutti coloro che vorranno cimentarsi con le attività grafico pittoriche ( con varie tecniche pastello,acquerello,pennarello) inerenti allo stesso tema. Tutti i lavori artistici,le parole, i messaggi della Mostra/laboratorio confluiranno in un report complessivo finale che sarà a disposizione della comunità e punto di partenza per la progettazione di altre attività ed iniziative future.

La giornata continuerà poi presso il Campo sportivo Tommaso Bruno sempre di Montefalcione dalle ore 18:00 alle ore 23:00 dove verrà realizzata l’attività” Gioco lo sport” con una partita di calcio giocata dai giovani (14-18) del territorio Montefalcione che hanno aderito all’iniziativa e le partite di pallavolo giocate dagli atleti della Academy School Volley. Per il divertimento dei più piccoli saranno collocati dei gonfiabili. E previsto ancora un momento conviviale che chiuderà la serata.

Durante tutta la giornata sarà realizzata inoltre l’iniziativa “Vesto lo Sport e la Pace ” per la quale tutti i montefalcionesi e tutti coloro che vorranno vivere con la nostra comunità la giornata sono invitati ad indossare un abbigliamento sportivo(tuta,divisa…) e il simbolo della pace che sarà distribuito dagli organizzatori nella sede del Comitato Festa S. Antonio durante la mostra /laboratorio e all’ingresso del Campo sportivo Tommaso Bruno di Montefalcione.

Un doveroso e sentito ringraziamento al Comune di Montefalcione, al Comitato Festa S.Antonio di Montefalcione e all’Us Avellino 1912 per il grande supporto dato e aver reso possibile l’evento.

Vi aspettiamo per vivere insieme questa giornata all’insegna dello Sport e della Pace.”