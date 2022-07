Il 9 e il 10 Luglio il workshop di Saverio Cifaldi

“Sabato 9 e domenica 10 luglio arriva ad Ariano Irpino (presso La Fermata Teatro – Corso Europa, Largo Intonti) il workshop di Saverio Cifaldi (“Playroom for talking bodies”). Due giorni di lavoro intensivo (dalle 10:00 alle 13:00 – pausa pranzo – ripresa delle attività dalle 15:00 alle 18:00). Gli incontri mirano a mettere i partecipanti nella condizione di conoscere meglio il proprio corpo, per poterlo usare con più consapevolezza (sulla scena per gli attori, e nella vita di tutti i giorni per chiunque altro).

Saverio Cifaldi torna ad Ariano dopo aver girato il mondo. Con i suoi spettacoli è stato ovunque (Roma, Milano, Mosca, Lisbona, in tournée in Europa, Asia e Sud America). È stato, tra l’altro, uno dei protagonisti dell’ultimo video di Liberato, famoso cantante napoletano la cui identità è ancora ignota al pubblico.

Iscrizione 100€.

Per info e prenotazioni:

3490702670 / 3665221209

compagniateatralelafermata@gmail.com“