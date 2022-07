A partire da Venerdì 8 Luglio 2022

“Il Covid non l’ha mai veramente fermata ed ora la Pro Loco ed il Comune di Venticano vogliono utilizzarla per riaprire le porte della magnifica Cavea teatrale al pubblico. Parliamo della musica dal vivo dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Cimarosa di Avellino che con “Note in Anfiteatro” venerdì 8 luglio 2022, alle ore 21:00, darà il via all’Estate Venticanese.

“E’ una ripresa tanto attesa da tutti – commenta la Presidente della Pro Loco Venticanese, Emanuela Ciarcia – che porterà il Conservatorio Cimarosa nella nostra Cavea, sulla scena musicale dal vivo, proponendo un gran numero di brani diretti dal direttore, Carlo Goldstein.”

“Molti di questi giovani musicisti – ha concluso il Presidente – hanno già avuto importanti riconoscimenti come Giovanni Masi che, da solista, ci delizierà con la sua chitarra. Una vera gioia per tutti noi.”