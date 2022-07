Dal 13 luglio 2022 fino al 30 settembre 2022

“La Regione Campania, con avviso n. 58 del 29/06/2022 pubblicato sul BURC, ha annunciato l’apertura della Piattaforma Telematica per mezzo della quale è possibile presentare domanda, al fine di essere inseriti nell’Anagrafe del fabbisogno e nelle relative graduatorie degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

A partire dalle ore 12:00 del 13 luglio 2022 e fino alle ore 14:00 del 30 settembre 2022, sulla Piattaforma Telematica sarà possibile depositare i documenti richiesti e caricare la propria domanda, autenticandosi con SPID, CIE o CNS, ai sensi della normativa vigente.

Si accede alla Piattaforma tramite il seguente link: https://www.territorio.regione.campania.it/portale-erp

Per tutte le informazioni relative all’Avviso, alle modalità di presentazione della domanda e per assistenza informatica, è attivo un help desk dedicato dal 30 giugno 2022 fino alla data di chiusura dei termini per la presentazione della domanda, contattabile al seguente indirizzo mail: avvisoerp@regione.campania.it“.