Fermato un veicolo sospetto con a bordo due uomini

I Carabinieri, con l’effettuazione di mirati servizi volti alla prevenzione ed alla repressione di reati predatori, continuano incessantemente a porre attenzione all’attività di perlustrazione nei comuni dell’Irpinia implementando ulteriormente -come disposto dal Comando Provinciale di Avellino- l’attività di controllo del territorio, sia per contrastare la criminalità sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

Nell’ambito di mirati servizi, a Montella, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri della locale Stazione hanno intimato l’“Alt” ad un veicolo sospetto con a bordo due uomini della provincia di Napoli, già noti alle Forze dell’Ordine.

Alla specifica richiesta da parte degli operanti, i due non hanno fornito alcuna valida giustificazione circa la loro presenza in quel comune. Dopo gli accertamenti di rito, a carico dei predetti è stata proposta l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio.

Nel medesimo contesto, un giovane del posto è stato segnalato all’Autorità Amministrativa, sorpreso in possesso di modica quantità di stupefacenti (hashish).

La droga è stata sottoposta a sequestro.

Nel corso di tali servizi, i Carabinieri della Stazione di Caposele, hanno inoltre proceduto al controllo di tre persone di età compresa tra 25 e 50 anni, fermate alla guida delle rispettive utilitarie.

Nella circostanza i conducenti, in evidente stato di alterazione psicofisica, sono stati sottoposti al test alcolemico all’esito del quale gli è stato riscontrato un tasso superiore al limite massimo consentito dalla legge.

Pertanto, oltre al ritiro delle rispettive patenti di guida, nei loro confronti è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per guida in stato di ebbrezza.