Sarno (Sa) – Campionato Italiano Formula Challenge

Vittoria di Ivan De Varti Pastorale

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Rally Fans Club Irpinia:

“E’ stata una straordinaria vittoria quella conquistata da Ivan De Varti Pastorale a Sarno, in provincia di Salerno, all’insegna della passione e della competenza motoristica delle zone interne della Campania.

La gara, che rientra tra le tappe del Campionato Italiano Formula Challenge, ha fatto registrare una splendida prestazione del pilota sannita in forze alla scuderia della provincia di Avellino, Power Car Cmpetion, con la sua Megane Cup, curata dalla Laudati Corse (che ricordiamo mantiene la configurazione trofeo dell’epoca), con l’aggiudicazione del primo posto della classe e del gruppo, oltre all’ottava posizione assoluta.

Il circuito, il cui tracciato di 1550 metri è stato da poco ridisegnato, ha fatto registrare anche il rientro alla grande nelle gare Aci Csai, del portacolori della scuderia, Ivan De Varti Pastorale, che da subito si è imposto al comando del gruppo racing start, offrendo una sfida emozionante sia sotto l’aspetto tecnico che agonistico, posizionando la Megane a pochi decimi da vetture di categoria e pesi superiori.

Un risultato molto importante per la classifica e per l’entusiasmo, che premia il lavoro e lo sforzo di un intero team e dei partner Chime, Gaetano Leone design e Laudati Autoservice, senza il cui supporto tutto ciò non sarebbe possibile.”