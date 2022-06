“Il Progetto In.Per.AgrICTpromosso dal GAL Irpinia, a valere sulla Misura Regionale 19 “Sviluppo Locale di tipo Partecipativo”, troverà un secondo importante momento di condivisione e confronto con i territori, mercoledì 29 giugno, a partire dalle ore 10 presso l’Oleificio F.A.M di Venticano.

Partendo dal lavoro di ricerca condotto con la supervisione del Prof. Roberto Parente, Ordinario di Imprenditorialità e Innovazione dell’Università di Salerno e del Gruppo di Lavoro dedicato al progetto e composto da: Rosangela Feola, Ricercatore in Economia e Gestione delle Imprese, Massimiliano Vesci, Professore Associato in Economia e Gestione delle Imprese, Antonio Botti, Professore Ordinario in Economia e Gestione delle Imprese, da Tecnologica con la collaborazione di OrticaLab, verranno approfondite le potenzialità che le nuove tecnologie digitali offrono alla integrazione delle filiere dell’Agroalimentare, del Turismo e delle attività Creative e Culturali.

Un’integrazione necessaria per esaltare e valorizzare le specificità del ricco patrimonio materiale ed immateriale dell’Irpinia, rappresentando così un fattore di rafforzamento delle realtà imprenditoriali locali e di attrazione di nuove iniziative economiche e imprenditoriali capaci di contrastare la crescente marginalizzazione delle aree interne.

Il progetto è funzionale alla creazione di una piattaforma digitale, sviluppata da Tecnologica, che farà da base per l’elaborazione di strategie di marketing. Il focus è su tre aziende pilota, MierVini, Oleificio F.A.M. e l’azienda agricola Fontana Madonna. L’obiettivo prioritario è lo sviluppo e l’integrazione di queste filiere, vitivinicola, olivicolo – olearia, trasformazione e turismo, dunque quello di migliorare il posizionamento di queste realtà, per poi puntare alla diversificazione. La piattaforma, ormai in fase di ultimazione, è stata concepita come un sistema aperto, come un organismo vivo, totalmente calato nel contesto territoriale, storico e sociale, perché è l’unicità del contesto che determina l’unicità del prodotto. Ecco perché, conclusa la fase di analisi e di progettazione, s’impone la necessità del coinvolgimento del tessuto produttivo diffuso, degli attori pubblici, della parte più viva e dinamica del tessuto sociale nel quale ci muoviamo.

Lo faremo attraverso un percorso a tre tappe, tre tavoli tematici a cui sarà affidata l’elaborazione di proposte che poi dovranno essere discusse e sistematizzate, nuove chiavi di lettura, che andranno ad alimentare la nostra trama per riconnettere gli elementi fondamentali di quell’unicità. Di seguito il programma del secondo tavolo.

Interverranno:

Antonello Nudo - Azienda Agricola Fontana Madonna;

Antonio Tranfaglia - Oleificio F.A.M.;

Flora Maria Tranfaglia - MierVini;

Angelo Verderosa -Fondatore di “Verderosa studio”, ha attuato, attraverso l’architettura, varie azioni di riqualificazione e di promozione territoriale. Tra le principali opere progettate e realizzate, l’Albergo diffuso Borgo biologico di Cairano, il Recupero di borghi e castelli della Terminio – Cervialto, il Palazzo Municipale di Lioni, il Restauro dell’Abbazia del Goleto;

Enzo Tenore - CEO di +tstudio, ha progettato la riqualificazione della Casa della Cultura di Aquilonia, professore presso l’Istituto Superiore di Design, è direttore del Museo Etnografico “Beniamino Tartaglia” di Aquilonia;

Raffaella Rita D’Ambrosio - Assessore alle politiche culturali del Comune di Mirabella Eclano, tra le “capitali culturali” della provincia di Avellino;