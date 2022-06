La deputata: "Ora impegno per modello Lituania"

“La decisione storica di concedere lo status di candidato all’ingresso nell’Unione Europea all’Ucraina e alla Moldavia, e la ‘prospettiva Europa’ alla Georgia, è un chiaro segnale della leadership esercitata dal nostro presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha fortemente spinto per questa soluzione, e dall’Italia. L’UE che verrà fuori dalla due giorni del Consiglio d’Europa sarà un cantiere aperto, sollecitato soprattutto dall’azione innovatrice del Presidente Draghi e dalla spinta ideale delle nuove generazioni che io sostengo apertamente. Una stagione di rinnovato protagonismo dei territori europei e delle istituzioni locali in tutti e 27 i Paesi dell’UE, la vera spina dorsale di quell’Europa politica da realizzare”.

Così la deputata del gruppo Misto Francesca Troiano, commentando gli sviluppi del Consiglio Europeo in corso a Bruxelles. “Adesso però l’Europa deve assumersi un forte impegno morale a favore della Lituania, oggetto delle nuove minacce della Russia per via dell’exclave di Kaliningrad” aggiunge Troiano. “ Le parole pronunciate al Consiglio Europeo dal Presidente della Lituania, Gitsnas Nauseda, al quale va riconosciuto il coraggio politico di scelte innovative e vincenti, sono chiare: la Lituania non sta introducendo sanzioni proprie nei confronti della Russia e di Kaliningrad, ma solo applicando le regole UE e le sanzioni decise a Bruxelles.

Forse c’è bisogno di chiarire quelle norme in maniera più precisa e assumersene le responsabilità in solido. Tra l’altro- sottolinea l’onorevole- lo dobbiamo a un Paese che ci sta dando un grande esempio sul tema dell’indipendenza energetica: come ha ricordato Nauseda, già da 25 anni la Lituania ha iniziato a prepararsi alla minaccia russa prendendo contromisure su gas, petrolio ed elettricità e oggi le minacce di disconnessione della rete elettrica o di interruzione delle forniture di gas non toccano Vilnius. ‘Consiglio ai miei amici nell’Unione Europea di fare altrettanto al più presto’ ha detto Nauseda a Bruxelles: seguiamo questo saggio consiglio”, conclude l’On. Troiano.”