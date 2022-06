Raccolti 10 sacchi di immondizia

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Comune di Grottaminarda:

“10 sacchi di immondizia tra la piazzetta del Condotto e l’ingresso inferiore del Parco Molinello. Altri 5 nei Giardini De Curtis. É il frutto della giornata ecologica organizzata in modo spontaneo da un gruppo di cittadini con il patrocinio del Comune di Grottaminarda, a cui hanno aderito anche molti amministratori, scesi in campo in prima persona.

Un movimento spontaneo per ridare decoro a questi luoghi oggetto di continua inciviltà e per dare un supporto alla Squadra di manutenzione comunale che sta facendo un lavoro enorme per sfalciare l’erba in ogni zona oltre che per raccogliere rifiuti abbandonati qua e là.

Un lavoro che proseguirà nei prossimi giorni in tutti i quartieri, ancora non raggiunti per dare priorità alle aree in cui erano previsti eventi.

Presente anche il Sindaco, Marcantonio Spera, che ha ringraziato i volontari, in particolare Tania Pascuccio, prima promotrice: «È vero – afferma il Sindaco – Ci sono alcuni cittadini che non hanno ancora maturato il giusto senso civico ed abbandonano ancora i rifiuti a terra, per strada, nelle aiuole, nei parchi, ma ci sono anche cittadini come quelli che si sono messi in gioco oggi che danno un grande esempio di amore verso la nostra città oltre che di rispetto per l’ambiente. Insieme a questi cercheremo di toccare le coscienze anche degli altri».”