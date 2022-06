“A dieci anni di distanza dall’ultima edizione, torna «Interferenze», il festival dell’arte che ruota attorno ai suoni, alle tecnoculture e alla ruralità, con alcune importanti novità. Quest’anno infatti «Interferenze» si fonde con «Liminaria», il progetto di residenze artistiche nelle aree rurali della Campania, e proporrà un calendario interventi in diversi territori del Sannio e dell’Irpinia: Colle Sannita, Montefalcone di Val Fortore, Aquilonia, San Martino Valle Caudina.

Si inizia domenica prossima, 26 giugno, con un incontro di presentazione del workshop dell’artista Joe Sannicandro, che si terrà nella villa comunale di Colle Sannita, a partire dalle ore 18:30. A seguire altri appuntamenti che culmineranno nella seconda edizione della Microresidenza ‘Liminaria’, a luglio, a Montefalcone di Valfortore.

I curatori della rassegna Leandro Pisano e Alessandro Esposito, a commento dell’iniziativa dichiarano: «Ritorniamo in un mondo completamente trasformato dalla crisi pandemica, dove la tecnologia ha sopperito alle distanze, cambiando completamente i concetti spaziali di riferimento, e dove anche l’arte è stata posta di fronte a nuove sfide e a nuove tematiche da affrontare. Un tema inedito inserito nella rassegna è quello dell’energia, intesa come processo di trasformazione della materia: energia nelle arti, arti come dispositivo per comprendere e ridefinire forme di governance energetica anche in senso collettivo, a partire dai luoghi marginali e rurali del pianeta. Sarà proprio questo il tema dell’edizione 2022 di Interferenze. Nei prossimi giorni annunceremo tutti i dettagli relativi agli artisti e al programma di questo evento».”