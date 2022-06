Sul sito del Comune, l’Avviso Pubblico inerente alla realizzazione

“È stato pubblicato in data 22 giugno 2022, sul sito Istituzionale del Comune di Ariano Irpino, l’Avviso Pubblico inerente alla costituzione del Distretto Urbano del Commercio della Città di Ariano per il coinvolgimento di attori locali da far aderire alla co-progettazione e realizzazione del Distretto Urbano del Commercio della Città di Ariano Irpino. Le attività saranno coadiuvate dall’assistenza tecnica di Projenia scs in vista della valorizzazione e riqualificazione della rete commerciale urbana mediante attività commerciali e culturali locali per la promozione di idee innovative e attrattive anche turistiche.

L’ Avviso è rivolto agli attori locali con sede legale e/o operativa nel Comune di Ariano Irpino, dando maggior impulso alle aziende con sede in una delle aree indicate nell’attuale SIAD ad elevata concentrazione commerciale (Via Cardito, Centro Storico, Via Martiri e Contrada Grigliano-Variante).

C’è tempo fino alle ore 12 del 25 luglio per poter manifestare il proprio interesse: gli interessati dovranno far pervenire la propria istanza secondo quanto previsto dall’avviso reperibile all’indirizzo http://www.albipretori.it/Public/VersioneGrafica/Pubblicazioni?codice=162&Tipologia=187 .

Grande soddisfazione dell’Amministrazione Comunale nella persona del Consigliere Andrea Melito delegato al commercio e alle attività produttive, che auspica grazie a tale avviso una risposta forte da parte degli attori locali in vista della implementazione di un programma di interventi finalizzato alla valorizzazione e alla riqualificazione della rete commerciale urbana promuovendo la filiera commerciale e culturale della Città di Ariano.”