Le parole del Presidente della federazione di Sant'Angelo dei Lombardi

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della Confraternita di Misericordia di Sant’Angelo del Lombardi:

“Nel momento in cui la Dottoressa Morgante lascia l’incarico di Direttore Generale della nostra A.S.L., perché chiamata ad assumere analoga funzione all’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, esprimo a nome delle Confraternita di Misericordia della Regione Campania e mio personale, un doveroso saluto ed insieme il ringraziamento per la disponibilità mostrata nei confronti del volontariato in particolare per il nostro movimento per trovare le risposte più adeguate alle drammatiche ed urgenti questioni sociali.

Pur nella carenza strutturale storiche della sanità in Irpinia, che purtroppo non hanno avuto atti conseguenti negli anni, non è mancata una costante proficua interlocuzione da parte della Direttrice con le associazioni operanti sul territorio per trovare soluzioni ed inventarsi talora iniziative operative per garantire ed assicurare risposte alle complesse problematiche socio-sanitarie acuite dalla pandemia.

A lei gli auguri per una continua positiva azione presso l’azienda San Pio dove saprà certamente far emergere le Sue competenze e la Sua esperienza.

Al Dott. Mario Nicola Ferrante nominato alla guida della nostra A.S.L. il saluto delle Misericordie di ben tornato nella nostra provincia, che conosce bene in quanto è anche la Sua provincia e perché ha già ricoperto lo stesso ruolo da commissario, nonché altri importanti incarichi nella sanità provinciale e regionale.

Al neo Direttore con gli auguri di buon lavoro l’auspicio di un proficuo rapporto di fattiva collaborazione indispensabile per individuare soluzioni rispondenti alle legittime ed improcrastinabili attese delle nostre popolazioni.”