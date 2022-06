Per la partita di beneficenza tra Salernitana e Nazionale Italiana Cantanti

Anche il M.I.D. Coordinamento Regione Campania di rappresentanza con il Coordinatore Campania Giovanni Esposito e il Vice Berardino Lo Chiatto, ieri in occasione del 103esimo dell’U.S. Salernitana 1919, con la propria delegazione del Coordinamento Provinciale Salerno composta e formata dal Coordinatore Provinciale Salerno Calenda e Francesco Cerami Coordinatore Comunale Montecorvino Pugliano sotto lo striscione del Movimento Italiano Disabili esposto a bordo campo e dinanzi al settore disabili Vip dell’Arechi, per la partita di beneficenza tra Salernitana e Nazionale Italiana Cantanti che ha visto la partecipazione di tanti cantanti famosi.

Con noi in collaborazione e condivisione di solidarietà a calpestare simbolicamente il parchè erboso dello stadio salernitano anche l’associazione Un Sorriso per la Vita di Cesinali rappresentata dal dottor Francesco Forte e dalla Vice Presidente Silvana Piccini che con grande cuore e veramente infinita passione e sensibilità dimostrata hanno donato non solo un magico sorriso ma anche qualche palloncino della Clown Terapia a qualche bimbo partecipante.

I volontari della Clown Terapia svolgono il proprio servizio con impegno e dedizione, mettendoci il cuore, un cuore rivolto soprattutto a chi soffre nelle corsie degli ospedali ma anche in altre realtà inclusive e rappresentative della società, il loro impegno è lodevole a quanto si possa affermare ampiamente.

In campo a Salerno grandi emozioni si sono vissute, c’era anche la squadra Salernitana For Special formata da ragazzi atleti con disabilità intellettivo-relazionale partecipante anche al campionato della Divisione Calcio Paraolimpico della FIGC nella selezione Lazio, un momento davvero commovente e emozionante ammirarli giocare.

Non è mancato ovviamente oltre l’intervista rilasciata alla redazione Salerno Granata anche qualche Selfie con l’artista Tony Colombo che ha promesso al M.I.D. e a Un Sorriso per la Vita di promuovere qualche iniziativa insieme su tutto il territorio regionale e in provincia di Avellino, proposta quest’ultima che magari potrebbe trovare e raccogliere la condivisione di qualche amministrazione comunale facendo rete enti per promuovere tutti insieme un grande evento collocabile all’interno di un programma culturale anche di un cartellone di eventi, volendo e tenendo in considerazione che la musica è inclusione oltre che divertimento.

Esempi di iniziative come questa con carattere sociale e benefico sarebbe bello se venissero promosse e organizzate non solo all’Arechi ma anche in altre realtà sportive territoriali della Campania come testimonianza, che se si vuole e c’è volontà, anche le barriere mentali che ancora oggi esistono e persistono possono essere finalmente abbattute come possono essere abbattute anche le difficoltà e le criticità che le persone con disabilità purtroppo anche nei contesti sportivi come gli stadi sono costretti a vivere.

In conclusione rivolgiamo il nostro ringraziamento pubblico al Dottor. Peppe Liguori Guercio e alla Lilt e Il Villaggio di Esteban per averci invitati, coinvolti e resi partecipi a dimostrazione che il M.I.D. Movimento Italiano Disabili resta sempre una delle realtà più importanti e rappresentative nella promozione della più ampia politica sociale per la tutela e il riconoscimento dei diritti sociali e civili delle persone con disabilità.