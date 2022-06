Mercogliano (AV) – I Carabinieri incontrano gli anziani sul tema delle truffe

L'evento si terrà martedì 21 giugno, alle ore 17:30

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato:

“In collaborazione con l’ Arma dei Carabinieri del Comando di Mercogliano si terrà martedì 21 giugno, alle ore 17:30, presso l’ aula consiliare M.Tosone del Palazzo Municipale un incontro formativo sulle truffe rivolto ai cittadini, soprattutto agli anziani.

Un’ importante occasione di approfondimento dei rischi a cui quotidianamente ognuno, ma soprattutto la persona anziana, è esposto a causa dei malintenzionati che vogliono lucrare approfittando spesso della loro ingenuità e buona fede.