La nota del consigliere regionale e Presidente della Commissione Sanità

Riceviamo e pubblichiamo la nota del consigliere regionale Alaia (Iv):



Avellino – “Con l’elezione di Nicola Moretti a sindaco, la comunità di Solofra si è affidata nelle mani di un amministratore esperto che ha già dato prova di qualità, efficienza e lungimiranza. Lo attende una sfida certamente non facile, non solo per i problemi, alcuni annosi, che vive Solofra, ma anche per le conseguenze di una crisi economica che ha colpito duramente le aziende conciarie e tutto l’indotto. Nicola, che conosco personalmente come uomo caparbio e determinato, non deluderà le attese dei cittadini che hanno dato fiducia a lui e alla sua squadra.” Così in una nota Enzo Alaia, consigliere regionale e Presidente della Commissione Sanità.

“Moretti – aggiunge Alaia – è un altro degli amministratori irpini che fanno parte di Italia viva. Matteo Renzi, che ho sentito poco fa, si è complimentato per il risultato e ha fatto sapere che presto sarà a Solofra”.

“La nuova amministrazione comunale – ha proseguito Alaia – è composta da persone che si sono già dimostrate pronte ad assicurare il rilancio del distretto conciario e a risolvere le problematiche relative alla depurazione. L’auspicio è che dall’azione dei nuovi amministratori possa venire, nel contempo, un impulso deciso affinché la classe imprenditoriale locale possa rialzarsi e rimettersi in cammino. In questo senso, le istituzioni regionali potranno dare a Moretti e alla sua squadra un sostegno fondamentale, anche in ragione dell’utilizzo dei fondi del PNRR che dovranno essere adeguatamente impiegati in funzione dello sviluppo di Solofra.”

“Per quanto mi riguarda – chiude Alaia – sono pronto a sostenere il nuovo primo cittadino nel suo operato, assicurando a lui e alla sua Giunta una piena sinergia con Consiglio e Giunta regionale.”