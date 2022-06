Venerdì 17 Giugno 2022 il taglio del nastro

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Comune di Ariano Irpino:

“Il Forum dei Giovani di Ariano, organismo di rappresentanza giovanile del consiglio comunale cittadino, nel gennaio del 2021 risultò beneficiario dell’avviso pubblico Giovani in Comune, promosso dalla Regione Campania e dal Dipartimento Nazionale per le politiche giovanili, con un progetto avente per oggetto la riqualificazione dell’ex sala mostre di Palazzo degli Uffici.

La sala riqualificata sarà la nuova sede del Forum dei Giovani e rappresenterà uno spazio aperto alla collettività capace di creare aggregazione giovanile e di rafforzare l’attivismo territoriale. In particolare di pomeriggio i membri del forum garantiranno l’apertura dello spazio quale sala studio dotata di 26 postazioni, sarà inoltre possibile fruire del servizio di prestito libri grazie ai circa mille libri donati dalla prof.ssa Flora Esposito e dagli eredi del cav. Antonio Gianuario. Le associazioni cittadine potranno chiedere al Forum di utilizzare gratuitamente la sala in orario serale per le proprie riunioni associative. La sala verrà intitolata alla memoria di Giancarlo Siani, il giovane giornalista campano ucciso dalla camorra nel 1985.

Venerdì 17 giugno 2022 alle ore 11:30, presso la sala conferenze di Palazzo degli Uffici, si terrà un seminario dal titolo “Giovani e legalità” a cui prenderanno parte per i saluti: il Sindaco Enrico Franza, il Deputato on. Generoso Maraia, il Sottosegretario agli Interni on. Carlo Sibilia. Seguiranno gli interventi del Vescovo della Diocesi di Ariano-Lacedonia Mons. Sergio Melillo e del Ministro per le politiche giovanili on. Fabiana Dadone. Al termine del seminario ci sarà l’inaugurazione della sala Giancarlo Siani.

La cittadinanza è invitata a partecipare!”