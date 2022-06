Il finanziamento è pari ad un milione di euro

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Comune di Grottaminarda:

“Grottaminarda, in quanto Comune rientrato nella mappatura delle aree interne 2021-2027, partecipa all’Avviso Pubblico “Servizi e Infrastrutture Sociali di Comunità” nell’ambito del PNRR, presentando un progetto esecutivo di riqualificazione del Centro Sociale di Piazzale Italia e candidandolo ad un finanziamento di quasi un milione di euro.

La domanda è stata inoltrata il 10 giugno con successiva trasmissione della dichiarazione di responsabilità per accettazione da parte del Commissario Straordinario, Rosanna Gamerra, responsabile legale dell’Ente.

L’Avviso nell’ambito della Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, promuove soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale in comuni delle aree interne, mediante la creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali e/o il miglioramento di quelli esistenti, favorendo l’aumento del numero di destinatari e/o la qualità dell’offerta.”