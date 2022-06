Organizzato dall'Associazione Nuova Dimensione

Riceviamo e comunichiamo il comunicato stampa del comune di Contrada (AV):

“Conto alla rovescia per l’appuntamento con r-ESTA(r) te, contenitore di eventi proposto dall’Associazione Nuova Dimensione, che si terrà nella location del Parco dell’Orsetto, a Contrada (Av). È in programma per sabato 11 giugno, alle ore 17:30, alla presenza di amministratori ed autorità, la riapertura di questo spazio verde, che sarà teatro di numerose iniziative di intrattenimento per tutta la comunità contradese. L’associazione Nuova Dimensione, dopo un’accurata attività di restyling delle aree e messa in sicurezza del parco cittadino, darà il via ad un’estate ricca di manifestazioni ed attività dedicate ai più piccoli e non solo. Tante le sorprese in serbo per coloro che vorranno trascorrere qualche ora di tranquillità e svago insieme ai giovani volontari dell’Associazione. L’orsetto si animerà con giochi, musica all’aria aperta, palloncini e piccoli spettacoli di intrattenimento dedicati ai bambini, organizzati in collaborazione con l’APS “A. Vegliante”, con il supporto dei volontari del progetto ESC “Il miracolo dentro di te” e degli operatori volontari di Servizio Civile Universale. “Grazie alla sinergia creatasi con il Comune di Contrada ed alcuni imprenditori del posto, Nuova Dimensione anche quest’anno ridarà vita al parco, polmone verde della cittadina contradese”, dice il Presidente Marco Perrotti. “Dopo settimane di intenso lavoro siamo orgogliosi di poter riprendere le attività in questa location, che già lo scorso anno ha ospitato per qualche mese gli eventi promossi dall’associazione. L’entourage di cui si circonda Nuova Dimensione è composto da tanti giovani volontari e professionisti che con dedizione e passione per il proprio territorio hanno scommesso su questa realtà, volendo dedicarsi alla cura ed al rilancio di questo bene comune. Ci si augura che attraverso l’inventiva e la laboriosità di tutti, enti, giovani ed associazioni, questo parco diventi di nuovo un “luogo di comunità”. Già in calendario diverse iniziative per i mesi di giugno e luglio, come i campi estivi per bambini, lettura all’aria aperta, manifestazioni sportive e tanto altro, che saranno più dettagliatamente descritte durante la giornata inaugurale. Appuntamento a domani a Contrada, quindi, per un pomeriggio all’insegna del divertimento.”