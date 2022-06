Museo D’Impresa Mastroberardino di Atripalda(AV) premiato a Londra

Alla cerimonia annuale che assegna i WTA – Wine Travel Awards

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Museo D’Impresa Mastroberardino di Atripalda (Av):

La Società Agricola Mastroberardino è stata premiata a Londra, in seno alla cerimonia annuale che assegna i WTA – Wine Travel Awards, come “The Visiting Card of the Country” (il biglietto da visita del Paese), ovvero è stata selezionata tra quelle destinazioni (cantine di notorietà nazionale con un’offerta enoturistica innovativa) in grado di rappresentare iconicamente il proprio Paese di appartenenza.

In particolare, la candidatura ha riguardato il MIMA, il Museo d’Impresa Mastroberardino Atripalda, ideato e curato dal Professor Piero Mastroberardino e inaugurato nel maggio 2019, riconosciuto in seno alla manifestazione come “Objet d’Art”.

In questa sezione possono essere nominate quelle strutture che hanno uno status confermato di oggetto d’arte o strutture depositarie di una storia longeva o che hanno ideato un’esperienza enoturistica originale.

Questo il link a noi dedicato in seno al sito ufficiale dell’evento, rispetto al quale le operazioni di voto hanno coinvolto wine lovers e addetti ai lavori da ogni parte del mondo.

https://winetravelawards.com/nominee/museo-d-impresa-mastroberardino-atripalda-2/

Quest’anno, per la prima volta, la prestigiosa cerimonia di premiazione dei WTA, una sorta di notte degli Oscar dell’enoturismo globale, si è tenuta a Londra, all’Olympia London, in occasione della 40a edizione della London Wine Fair, subito dopo le celebrazioni del Queen’s Platinum Jubilee. L’edizione 2022 della London Wine Fair è a sostegno dell’Ucraina e ai produttori di vino ucraini è peraltro offerta l’opportunità di essere presenti gratuitamente in uno stand congiunto dedicato al loro Paese.

(https://winetravelawards.com/#about-wta)

L’assegnazione dei WTA 2021-2022 ha avuto luogo mercoledì 8 giugno dalle 12:30 alle 14:30 nella “Industry Briefing Room”. Nell’ambito dell’evento, i team Drinks+ e Wine Travel Awards organizzano una degustazione di vini prodotti dai candidati e partner WTA.

WTA – Wine Travel Awards

Wine Travel Awards (WTA) è un progetto globale innovativo nel campo dell’enoturismo con un format nuovo e inclusivo. WTA non è semplicemente un rating per un vino, come ce ne sono tanti, ma una campagna ibrida, online e offline, di informazione e sensibilizzazione che coinvolge numerosi paesi per attirare l’attenzione globale sui progetti più innovativi e di maggior valore culturale nel campo dell’enoturismo.

L’obiettivo dei Wine Travel Awards è supportare il superamento della crisi covid-19 coinvolgendo i rappresentanti più innovativi del settore in una comunità internazionale e diffondendo le best practices a livello globale quali strumenti per lo sviluppo del business enoturistico.

Il WTA include sei opportunità di nomination:

Il Biglietto da visita del Paese Ambasciatore Educazione all’enoturismo Eventi enogastronomici Influencer enogastronomico Guida ai vini

Possono ottenere la nomination al WTA rappresentanti del settore enologico, come aziende vinicole e distillati, musei e destinazioni, ristoranti, strade e associazioni del vino, festival enogastronomici, scuole del vino, wine ambassador e wine influencer.

MIMA – MUSEO D’IMPRESA MASTROBERARDINO ATRIPALDA

Cantine Mastroberardino, via Manfredi 75/81, 83042 Atripalda (AV)

www.museomima.it

Google Maps:

https://www.google.it/maps/dir/40.9226335,14.8324248/mastroberardino/@40.9229799,14.8299996,17z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x133bcd70e9912a93:0xda7436fc36ea9ef1!2m2!1d14.8318223!2d40.9232653

Per info: pr@mastroberardino.com - +39 0825 614175