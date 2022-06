Da giovedì 9 a domenica 12 giugno

L’Irpinia si prepara ad ospitare l’XI Edizione del “Torneo Nazionale Architetti Calcio”, storica kermesse che vede protagonisti gli Architetti del Centro-Sud Italia. Da giovedì 9 a domenica 12 giugno, dieci Ordini torneranno a sfidarsi su un campo di calcio due anni dopo lo stop causato dalla pandemia da Covid-19. Quattro giorni di sport, tre gironi di qualificazione e 5 premi in palio, più tanti gadget targati ASD Avellino Ark Football. Non solo la passione per lo sport più bello del mondo, ma anche il desiderio di rivedere vecchi amici, costruire nuovi rapporti e respirare lo spirito di aggregazione che contraddistingue il mondo del pallone.

Le giornate di gara avranno luogo presso il “Mercogliano Stadium” di Mercogliano (AV), lo “Stadio Barbato Mazzariello” di Manocalzati (AV) e il campo 11 del “Country Sport Avellino”, nota struttura di Avellino situata nella frazione Picarelli. La sede scelta per il torneo, giunto all’undicesima edizione, è un’Irpinia pronta ad accogliere professionisti provenienti da tutta Italia in quella che si preannuncia un’annata speciale. A più di 1.000 giorni dall’ultima edizione disputata a Foggia, c’è voglia di rivedersi e rimettersi in gioco sul rettangolo verde, cogliendo l’occasione per vivere le bellezze del nostro territorio, cogliendone cultura e tradizioni. Ci sarà modo, infatti, di scoprire i paesaggi della provincia più verde d’Italia grazie alla collaborazione e all’ausilio di Prolocando Viaggi, gestita dall’Accomodation Manager del torneo Marco Perrotti.