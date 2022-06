Lunedì 6 giugno ore 19.00 il taglio del nastro in Corso Vittorio Veneto 228

Napoli - E.Bi.N.Conf. Ente Bilaterale Nazionale Confederale inaugura una nuova sede territoriale a Grottaminarda in Corso Vittorio Veneto 228. Oltre alla sede centrale e operativa sita presso il Centro Direzionale Isola A3 di Napoli, l’Ente Bilaterale amplia l’offerta e consente ad una platea di aziende sempre più vasta di usufruire degli innumerevoli servizi messi in campo.

Alla luce dell’importante momento storico che vede protagonista il circondario di Grottaminarda, interessato dalla costruzione dell’alta capacità ferroviaria e di grandi investimenti materiali e immateriali, i vertici di E.Bi.N.Conf. scelgono di allargare la rete di sostegno operativo diretto a dipendenti e imprese.

Con il valido supporto dell’Organismo Paritetico Nazionale Italform, l’Ente Bilaterale vuole rispondere alle esigenze delle realtà imprenditoriali della Valle Ufita, con un’attenta programmazione legata alla formazione, e al ricco portafoglio di servizi. Dalla Formazione Finanziata e Cofinanziata alla Contrattazione di II Livello, dal Welfare Aziendale alle Conciliazioni. In aggiunta alla Sanità Integrativa, Dimissioni Online, Assistenza Legale, Certificazione dei Contratti e Consulenza Aziendale e Sindacale. “L’inaugurazione della sede territoriale di E.Bi.N.Conf. a Grottaminarda rappresenta un impegno da parte nostra a tendere la mano al tessuto produttivo e imprenditoriale esistente, che oggi eredita la grave crisi innescata da mesi di chiusure e isolamento sanitario” commentano il presidente dell’Ente Italia Speranza il direttore generale Sandro Vestita.

“Siamo pronti a dare il nostro contributo anche per trasformare le difficoltà in opportunità e supportare chiunque vorrà fare ingresso nell’imprenditoria, per cogliere le grandi sfide lanciate dalla politica economica di Governo e dagli investimenti infrastrutturali attesi in tutta la Vale Ufita. Questo è un momento in cui occorre partecipazione e condivisione, e l’inaugurazione della sede territoriale E.Bi.N.Conf. è un esempio virtuoso di cosa significhi fare squadra”.