Il 2 giugno al paese dei Murales

Potrà essere un 2 giugno alla scoperta della storia, dei paesaggi e dell’enogastronomia di uno dei borghi più interessanti d’Irpinia, quello proposto nel cartellone di “Percorsi nelle Valli del Ben Vivere“. La terza tappa, infatti, prevede un itinerario di trekking urbano con degustazione, a Bonito, conosciuto anche come il “paese dei Murales”.

L’appuntamento è alle ore 10,30 in Piazza Martiri di Guerra; alle 11 escursione nel centro storico tra Chiese, Murales, la Cappella della mummia di Vincenzo Camuso, fino alla Torre Normanna, denominata così a causa di rifacimenti in epoche successive ma che ha origini medievali in quanto costruita insieme al castello intorno al 1130.

Ritorno in piazza Martiri di Guerra presso il Convento Francescano per la visita al suo interno: Chiostro settecentesco, locali sotterranei, mostra pittorica di artisti locali ed alle 13 l’immancabile tappa culinaria con la degustazione di prodotti enogastronomici rigorosamente locali. Alle 15 il tour riprende tra i portoni delle antiche dimore e si concluderà con la visita al “Museo delle cose perdute”.

Dunque una “passeggiata urbana” sulle tracce delle origini medievali del borgo e dello sviluppo in epoche successive con piacevoli tuffi nella modernità della “Street art” di artisti come l’argentino Francisco Bosoletti.

La partecipazione all’evento è gratuita ed è consigliabile la prenotazione chiamando il referente dell’Associazione “Bonito Eventi” tel. 3287588877.

In tutto 20 gli eventi nell’ambito di “Percorsi nelle Valli del ben Vivere“, progetto che vede Grottaminarda Capofila ed inserito nella campagna promozionale “Campania Divina“. L’intervento, infatti, è co-finanziato dal Poc Campania 2014/2020. Rigenerazione Urbana, Politiche per il Turismo e la Cultura e rientra nel Programma Unitario di Percorsi Turistici di tipo Culturale, Naturalistico ed Enogastronomico di portata Nazionale ed Internazionale.