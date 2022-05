Per un valore di un milione e 220 mila euro

Grottaminarda – Finanziato dalla Regione Campania il progetto di miglioramento sismico del municipio.

Con Decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 313 del 20 maggio 2022, il Comune di Grottaminarda ha ricevuto il finanziamento per il progetto di miglioramento sismico della Casa Comunale.

L’Ente ha partecipato con uno studio di fattibilità tecnico-economica (Delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 14 aprile 2022), all’Avviso pubblico (approvato con D.D. 102 del 10.03.2022) “Fondo per la prevenzione del rischio sismico. Concessione ai Comuni di contributi finalizzati all’esecuzione di interventi locali o miglioramento o adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione di edifici e infrastrutture di interesse strategico”.

All’esito delle attività istruttorie svolte sulle 42 istanze prodotte dai Comuni interessati in tutta la Campania, sono risultate accoglibili 29 istanze, per un importo totale di contributi richiesti pari ad euro 17.648.858,78 a valere sul fondo per la prevenzione del rischio sismico; il Comune di Grottaminarda è risultato 21esimo in graduatoria e riceverà un finanziamento pari ad un milione e 220 mila euro.

I lavori per la struttura di Via De Gasperi si svolgeranno a step, prima in un’ala del Municipio, poi nell’altra, per limitare il più possibile i disagi a dipendenti ed utenti; sarà indispensabile però trasferire temporaneamente alcuni uffici.