La nota de Il Coordinamento Regione Campania

Riceviamo e pubblichiamo la nota de Il Coordinamento Regione Campania M.I.D. Movimento Italiano Disabili.

“Con questo comunicato stampa, il Coordinamento Regione Campania del M.I.D. Movimento Italiano Disabili ha dato e dà anche a mezzo stampa il benvenuto, nella compagine amministrativa e rappresentativa regionale a Chiara Miranda, ringraziandola per aver offerto la sua volontà di collaborare attivamente in supporto al Coordinamento Provinciale di Salerno facente capo al Coordinamento Regione Campania.

E per noi come struttura di Coordinamento di garanzia per la tutela e il riconoscimento dei diritti sociali e civili onore e orgoglio ricevere come sempre la collaborazione di nuovi amici che intendono chiaramente e decisamente affermare e veder riconosciuti i diritti di tutti i disabili, anziani e persone in condizioni di svantaggio economico e sociale, quale obiettivo principale dell’azione amministrativa del Movimento.

Chiara nel rivolgere un saluto a tutto il Coordinamento ha espresso con umiltà ma anche con grande rispetto e sensibilità non solo la volontà di conoscere presto tutto il gruppo del Coordinamento ma ha ringraziato anche Giovanni Esposito quale Coordinatore Campania per la fiducia riposta nella sua persona, ovviamente una fiducia ricambiata da tutti noi.

Il M.I.D. in conclusione ci tiene sempre a porgere i sentiti ma soprattutto dovuti ringraziamenti alla stampa che ci è sempre vicina in ogni occasione anche odierna a testimonianza, che anche gli organi di informazione sono vicini alle problematiche di chi è in difficoltà, di chi soffre, di chi si trova abbandonato e accantonato ai muri di gomma delle istituzioni spesso silenti e assenti dai problemi reali dei cittadini”.