Presso la Casa della Cultura

Monteforte Irpino - Sabato 28 maggio, nell’Auditorium della Casa della Cultura a Monteforte Irpino, il terzo e ultimo appuntamento con Il Maggio dei Libri 2022, che quest’anno ha per tema Tre sguardi sul mondo.

Dopo gli appuntamenti con i romanzi Anche le farfalle parlano, di Giancarlo Dell’Angelo, e Le grandi mani dell’Amore, di Diego Antonio della Bella, a presentare il suo primo lavoro letterario sarà un altro giovane montefortese, Flavio Uccello con il romanzo Il Rombo della Fenice.

Il mondo visto da tre angolazioni diverse, tre autori che hanno in comune l’appartenenza alla stessa comunità e l’essersi affacciati solo di recente nel mondo della scrittura. Il primo perché, raggiunta la maturità, ha potuto dare vita al suo sogno; i due più giovani, entrambi ventinovenni, per una questione anagrafica. Tre sguardi i loro, che propongono la realtà con speranza nel futuro, tre storie in cui i personaggi inseguono con convinzione i propri sogni. Il Rombo della Fenice è, infatti, dedicato esplicitamente “A coloro che corrono per inseguire i propri sogni e vivono per realizzarli”.

La trama

Roma, 1997, le corse clandestine sulle strade della città mettono in allarme la Polizia. Miki è uno street racer e sogna di diventare un pilota professionista. Quando le luci si spengono, lancia la sua E30 al massimo per battere i più veloci della capitale. Carla gli vuol bene, ma sente di dover fare una scelta di vita. Franco, suo migliore amico e socio, di notte si muove con disinvoltura negli ambienti più loschi e di giorno lavora in una concessionaria. Gianfranco Speranza, uno degli imprenditori più influenti e temuti di Roma, incombe con la sua ombra su tutti loro. Sembra che tutto vada a gonfie vele, ma il giorno della gara decisiva, l’ultima del torneo, succede qualcosa che cambierà il corso degli eventi.

L’autore. Flavio Uccello, giornalista pubblicista, esprime la sua passione per i motori come redattore di WWWITALIA (wwww.wwwitalia.eu). Ha lavorato nel mondo automotive. Ama leggere e viaggiare.

Link per l’acquisto: https://www.amazon.it/ROMBO-DELLA-FENICE-1/dp/B09VGTXYR4

Programma di sabato 28 maggio – Presentazione del romanzo Il Rombo della Fenice di Flavio Uccello

Porteranno i saluti dell’Amministrazione comunale: Costantino Giordano, sindaco di Monteforte Irpino; Lia Vitale, assessora alla Cultura e Istruzione; Francesco Moretti, presidente dell’Associazione Amici della Biblioteca. Interverranno per parlare del libro: Giovanna della Bella, curatrice editoriale, e Angelo Damiano, delegato alle Politiche Giovanili e Associazioni. Le letture sono a cura di Paolo De Vito. Modera il giornalista Gianluca Amatucci.