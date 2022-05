Al Torneo Internazionale denominato Insubria Cup

Grande affermazione per gli atleti guidati dal maestro Irpino Gianluca D’Alessandro, direttore tecnico dell’ Asd Accademia del taekwondo by team D’Alessandro 1973.

L’edizione del 2022.dei campionati Internazionali denominati Insubria Cup ha fatto registrare ben 1500 atleti partecipanti schierati su 14 aree di gara. Numeri impressionanti con un livello di atleti in gara davvero alto.

Di seguito I podi conquistati dagli Irpini:

Conquista la medaglia d’oro la giovanissima atleta Giorgia Casaburi nella categoria fino a 52kg. Prestazione eccezionale messa in campo da Giorgia che supera senza nessuna difficoltà le sue avversarie e conquista il suo meritato podio. Ritorno alle competizioni dopo un periodo di stop forzato per Pietro Pilunni. Pietro con alle spalle un Palmares incredibile, fatto di podi nazionali ed internazionali sia con la propria Asd che con la squadra azzurra è riuscito anche in questa occasione a conquistare una preziosa medaglia D’argento, pur dopo un difficile rientro alle gare.

Bronzo per Benedetta Trodella nella categoria-55Kg. Una buona prestazione con ottimi positivi segnali di crescita per il futuro.

Non riescono ad agguantare la medaglia pur avendo affrontato la competizione con grinta e convinzione, Raffaele Carenza nella categoria Senior 63Kg e Guarnieri Nikolas nella categoria-59Kg Juniores.