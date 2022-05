Presso “La Bottega del Sottoscala”

San Michele di Serino – Domenica 22 maggio 2022, alle ore 21.00, presso “La Bottega del Sottoscala”, sito in via Cremona a San Michele di Serino (AV), si terrà l’ultima tappa del Campionato di Poetry Slam LIPS.

Si tratta del Poetry Slam, una competizione artistica che riscontra sempre maggiore successo in tutto lo stivale e viene proposta in Campania dal collettivo Caspar – Campania Slam Poetry.

L’appuntamento del 22 maggio sarà una sfida in versi tra poeti performer, che gareggeranno con testi scritti di loro pugno, interpretandoli sul palco, per determinare che si qualificherà per le fasi finali del Campionato regionale per l’anno 2021/2022. Ciò sarà possibile grazie all’aiuto del pubblico presente: a votare il concorrente preferito sarà infatti proprio il pubblico, che esprimerà le sue preferenze in base alle tecniche interpretative e di scrittura dell’autore. Il pubblico avrà quindi il pieno potere di decidere le sorti della gara, la cui equità di conduzione è tutelata dall’MC di gara, il Maestro di Cerimonia, interpretato da uno o più presentatori, e dal notaio, che cronometrerà le singole performance e calcolerà i punteggi attribuiti ai partecipanti dal pubblico.

A condurre la serata sarà l’MC Stella Iasiello. L’iscrizione alla competizione è gratuita e per poter aderire alla sfida è necessario candidarsi con una mail all’indirizzo casparcampania@gmail.com con nome, cognome, eventuale nome d’arte con cui si vuole concorrere allo slam, numero di telefono, provenienza, link al profilo FB, almeno una poesia con cui si concorrerà allo slam (sia in testo che in versione video).

Caspar – Campania Slam Poetry è un collettivo regionale che propone da anni laboratori di scrittura ed eventi culturali e organizza il campionato regionale di poesia performativa per il circuito nazionale LIPS – Lega Italiana Poetry Slam.

Per ricevere informazioni è anche possibile scrivere un messaggio alle pagine social Facebook, Instagram o Telegram di Caspar Campania Slam Poetry. L’evento si terrà secondo le normative sanitarie vigenti. Ingresso gratuito, ma sarà possibile sostenere Caspar e La Bottega del Sottoscala con un’apericena al costo di euro 6,00.

Il locale è accessibile per le barriere architettoniche.

Link evento Facebook con regolamento: https://fb.me/e/1Q6s9WpH6